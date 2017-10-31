Крымских нелегальных застройщиков будут душить рублём

Симферополь, , 12:19 — REGNUM Угроза сноса строений не остановила нелегальных застройщиков Крыма, поэтому нарушителей начнут наказывать большими штрафами. Об этом 31 октября заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«На этой неделе начнём применять ещё один инструмент борьбы с самостроями — штрафные санкции внутри архитектурно-планировочных зон. Возможно, эти меры будут более эффективны, чем принятие решений о сносе и административный порядок. Арендная плата на пляжных территориях, парковых зонах и в заповедниках будет увеличена в пятой степени», — пояснил глава крымского правительства.

Ранее Сергей Аксёнов инициировал изменения в федеральный закон, которые позволяют аннулировать украинское право собственности на землю в заповедниках и прибрежных зонах. Помимо этого, как уже ранее сообщало ИА REGNUM, глава РК предлагал ввести уголовную ответственность за незаконное строительство.

«Выступаю с инициативой в Государственный Совет Республики Крым о введении уголовной ответственности за незаконное строительство», — заявил тогда Аксёнов.

Также с апреля 2017 года на полуострове работает правительственная программа «Стоп самострой», в рамках которой были якобы заморожены все незаконные стройки.

Однако ряд крымских общественников неоднократно высказывали сомнения по поводу прозрачности данной программы, утверждая, что в так называемый «чёрный список» крымского правительства не попало множество крупных нелегальных строений, а на некоторых из тех, что попали, производственный процесс продолжается и по сей день.