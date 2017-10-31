В Петербурге объявлен конкурс на проект участка Южной широтной магистрали

Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на проект участка Южной широтной магистрали. Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок. Заказчиком выступает Дирекция транспортного строительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стоимость контракта оценивается в 131,5 млн рублей. За эти деньги подрядчик до 8 ноября 2019 года должен будет выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию. Заявки на конкурс принимаются до 21 ноября текущего года. Затем в течение недели подведут итоги конкурса.

Согласно первоначальным разработкам, пятикилометровая четырехполосная магистраль должна пройти по Пушкинскому району от Волхонского шоссе к Петразаводскому шоссе. Подрядчик также должен будет спроектировать несколько развязок: на пересечении Петербургским шоссе, шоссе Подбельского и планируемой Сарицкой улицей.

Предполагается и появление путепроводов через железнодорожные пути Витебского и Балтийского направлений, разработка проектов к которым оценивается в 241 тыс. рублей, реконструкция шоссе Подбельского от Сетевой улицы до продолжения шоссе до широтной магистрали.

Как ранее пояснял Смольный, основная задача этого участка южной широтной магистрали и улицы Сарицкой состоит в том, чтобы улучшить транспортную доступность жилого микрорайона Пулковское, а также КВЦ «Экспофорум», где проходят Петербургский международный экономический форум и другие мероприятия с участием первых лиц государства.

Это также позволит увести транспортные потоки с Петербургского шоссе — основной дороги в Пушкин — в период проведения мероприятий в «Экспофоруме», «обеспечив беспрепятственное транспортное сообщение для жителей района и посетителей КВЦ», считают чиновники.

Ожидается, что в будущем этот участок вольется в более масштабную Южную широтную магистраль, которая соединит Волхонское шоссе и Советский проспект в поселке Металлострой. Она должна обеспечить непрерывное движение автомобилей с организацией шести полос и общей протяженностью более 16 км, а также увести транспортные потоки южной планировочной зоны, в которую входит Колпинский и Пушкинский районы, к федеральным трассам — Московскому и Киевскому шоссе.

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