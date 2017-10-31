У нефти хорошие перспективы

Москва, , 12:13 — REGNUM Нефтяные котировки 30 октября, обновив максимум года, пытались штурмовать высоту $61 за баррель по Brent. Нефть выросла с 27 октября с уровня 58,80 и уверенно торгуется 31 октября около уровней $60,50/баррель. У нефтяных котировок хорошие перспективы, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

«Вербальные интервенции приносят свои результаты. 26 октября саудовский принц Салман в интервью Bloomberg News поддержал идею продления соглашения ОПЕК+. Но кроме этого он сказал, что IPO Aramco будет проведено, как запланировано, в 2018 году. Это значит, что Саудовская Аравия сделает всё возможное для ценовой стабильности», — полагает эксперт.

В пользу поддержки нефтяных цен свидетельствует ещё и падение запасов дистиллятов и бензина в США на прошлой неделе. При этом загрузка производственных мощностей НПЗ заметно выросла.

«Ещё один фактор поддержки для нефти — положение дел в Венесуэле. После ввода американских санкций поставки нефти в США сократились более чем на четверть. Падение добычи нефти в Венесуэле уже произошло, непонятно в каком объёме и как долго это продлится», — пояснил Карякин.

Как видно много факторов и новостей «подкармливающих быков». На дневном графике сформировался повышательный коридор, который получил некоторое ускорение в последние дни.

«31 октября, возможно, наступит некоторая передышка из-за приближающейся экспирации ноябрьского фьючерса. Поэтому ожидается консолидация на достигнутых уровнях в диапазоне $60,05−60,65 за баррель», — считает эксперт.

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