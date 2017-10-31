Локальные факторы благоприятны для рубля

Москва, , 12:06 — REGNUM Сегодня, 31 октября, на торгах московской биржи с открытия пара USD/RUB подросла более чем на 20 копеек, до 58,18 рубля за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

Последнее значимое движение в паре отмечалось 27 октября после объявления решения о ключевой ставке ЦБ. Тогда рубль ослаб до уровня 58,60, обозначив попытку выхода из месячного диапазона, но рост нефтяных котировок вернул его ниже 58.

«Влияние цен на нефть на курс рубля велико, но непропорционально, — отметил эксперт. — За последний месяц цена нефти марки Brent изменялась в диапазоне 9% и выросла выше 60 долларов за бочку. Рубль за этот же промежуток времени окреп к доллару всего на 1%».

В комментариях к решению по ключевой ставке ЦБ, сигналом для быков по российской валюте, стало указание о постепенном переходе от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Показатели инфляционных ожиданий дают Центробанку повод сохранять осторожность, и в его руководстве рассматривают столь значительное замедление инфляции как временное явление, которое может быстро закончится.

«Продолжается восстановление экономики России, несмотря на высокие ставки. В общем, локальные фундаментальные факторы в целом остаются благоприятными для рубля», — считает Карякин.

По его мнению, риски, связанные с возможным ближайшим ослаблением рубля — это перспективы исполнения закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе 2017 года, а также возможность введения ограничений на вложение в облигации федерального займа (ОФЗ), спрос на которые со стороны иностранных инвесторов оказывал значительную поддержку рублю. Но возможности реализации этих рисков лежат в среднесрочной перспективе.

«31 октября и в ближайшие дни рублю будет оказывать поддержку сохранение высоких цен на нефть. Торговый диапазон по паре USD/RUB, скорее всего, сохранится в интервале 57,80−58,30», — полагает эксперт.

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