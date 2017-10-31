Экономика КНР в октябре: производственный индекс PMI замедлился до 51,6

Пекин, , 11:50 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам октября индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе национальной экономики Китая замедлился до отметки 51,6 пункта.

Ранее ряд экспертов высказал предположение, что индекс PMI продолжит замедляться в сентябре-ноябре 2017 года после стремительного роста в июне-августе, вызванного увеличением количества рабочих мест и росте общего числа заказов, пишет «Чжунго жибао».

По итогам сентября производственный индекс PMI составил 52,4 пункта. Специалисты прогнозировали замедление показателя вплоть до отметки 52 пункта, однако их ожидания не оправдались. В качестве главной причины снижения индекс PMI в промышленном секторе рассматривается плановое сокращение производственных мощностей в ряде сфер, в том числе сталелитейной промышленности и добыче угля.

Индекс PMI является показателем деловой активности государства. Показатель индекса PMI более 50 пунктов расценивается экономистами как свидетельство роста национальной экономики. В случае если этот показатель находится на отметке равной или ниже 50 пунктов, то это означает замедление темпов роста экономики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэймин отчитался о проделанной работе в рамках кампании по борьбе с безработицей в стране. По данным китайского министра, в конце сентября уровень безработицы в городах КНР достиг исторического минимума, остановившись на отметке 3,95%.

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