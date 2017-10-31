В Ленобласти досрочно открыли новый подъезд к морскому порту Усть-Луга

Усть-Луга, Ленинградская область, , 11:51 — REGNUM Рабочее движение по последнему 12-километровому участку подъезда к морскому торговому порту «Усть-Луга» от федеральной трассы А-180 «Нарва» открыто 31 октября в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Расчетная скорость движения на новом участке дороги составляет 120 км/ч. Досрочный ввод в эксплуатацию всей подъездной дороги к порту сократит время в пути более чем на 30 минут, повысит качество пассажирских и грузовых перевозок в регионе.

Завершение строительства подъездной дороги позволит распределить потоки транспорта, а водители получают удобный и безопасный выход на сеть федеральных и региональных трасс, по которым доставляются грузы.

Как заявил на церемонии открытия новой дороги министр транспорта России Максим Соколов, с запуском в эксплуатацию нового участка трассы А-180 завершено обустройство начального отрезка автомобильной магистрали Европа — Западный Китай, которая свяжет Усть-Лугу с китайским портом Ляньюньган.

«Открытие нового участка дороги дает возможность соблюдать баланс экономических и социальных интересов, позволяя, с одной стороны, развивать автомобильные перевозки, а с другой — создавать дополнительные возможности для развития расположенных здесь населенных пунктов», — объяснил значение для региона новой дороги губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

52-километровый подъезд к порту «Усть-Луга» от трассы А-180 «Нарва» строился этапами. В 2014 году введены в эксплуатацию развязка на автодороге «Нарва» (112 км) и участок подъезда к порту с 16 по 40 км. В 2015 году был открыт участок с 0 по 16 км, а также выполнен первый этап работ на участке с 40 по 52 км.

По итогам 2016 года морской торговый порт «Усть-Луга» вышел на второе место в России по перевалке грузов после Новороссийска. В 2017 году объёмы перегрузки порта продолжают увеличиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Ленобласти был открыт новый нового участок федеральной трассы А-121 «Сортавала» от поселка Сосново до поселка Варшко (с 57-го по км 72-й км). К следующему лету планируется проложить участок дороги через протоку озера Вуокса, и трасса «Сортавала» на этом участке будет полностью готова, связав Ленобласть с Карелией.

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