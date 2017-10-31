В Крыму считают трёхлетний бюджет

Симферополь, , 11:43 — REGNUM Совет министров Крыма 31 октября одобрил проект закона РК «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам республиканского министра финансов Ирины Кивико, проект бюджета впервые сформирован на трёхлетний период.

«В следующем году планируем реализовать региональную бюджетную политику, направленную на уменьшение зависимости от внешних факторов, дальнейшую стабилизацию внутренних экономических показателей, внедрения новых стандартов качества жизни в социально значимых сферах, развития и модернизации отраслей реального сектора экономики, а также сбалансированного регионального развития», — отметила министр.

Она также подчеркнула, что в 2016 году объём доходов республики составлял 106,9 млрд руб. В 2017 году ожидается исполнение на 146,5 млрд руб., а в 2018-м — 167,9 млрд руб.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, формирование бюджета ещё не закончено.

«Завтра у нас состоится обсуждение некоторых параметров проекта бюджета с вице-премьер-министром РФ Дмитрием Козаком. Скорее всего, будут добавлены средства на дорожную деятельность и развитие региональной сети. Помимо этого внутри программы могут быть изменения расходных обязательств. Доходная часть, скорее всего, останется на том же уровне», — отметил Сергей Аксёнов.

Напомним, согласно проекту закона РК «О бюджете Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», ожидается, что общие налоговые и неналоговые доходы Крыма в следующем году составят 38,4 млрд руб., а безвозмездные поступления через субсидии, дотации, субвенции и иные межбюджетные трансферты, — 129,5 млрд руб., что на 31,5−32%, больше, чем в прошлом году.

Также отметим, что накануне на минувшем заседании крымского парламента местные депутаты проголосовали за увеличение общего объёма доходов бюджета Крыма за счёт целевых средств из федерального бюджета на 13,9 млн рублей, в том числе увеличение — 17,4 млн рублей за счёт средств федерального бюджета, уменьшение объёма целевых средств из федерального бюджета на основании уведомления по расчётам между бюджетами по межбюджетным трансфертам в размере 7 млн рублей.

Председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что уменьшение объёма целевых средств из федерального бюджета планируется за счёт сокращения субвенции на обеспечение жильём граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц на сумму 7 млн руб. из федерального бюджета министерству строительства и архитектуры РК. Причиной возврата стало несоответствие представленных документов и отказ от предоставления единовременной денежной выплаты.