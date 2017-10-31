В России на 12,5% увеличилось производство сырных продуктов

Москва, , 11:40 — REGNUM В России в 2017 году впервые за долгое время отмечен рост производства молочной продукции. За период январь-сентябрь 2017 года произведено 24,3 млн тонн молока, сообщили в Роскачестве.

«Это результат увеличения грантовой поддержки фермеров, занимающихся молочным скотоводством, правильной организации кормления и содержания скота, а также планомерной работы в регионах над повышением продуктивности животных, — считают в Минсельхозе.

В частности, в январе-августе 2017 года производство сырных продуктов увеличилось на 12,5%. По данным Минсельхоза, за восемь месяцев 2017 года изготовлено 120 тыс. тонн сырных продуктов.

Объемы производства сыра выросли на 4,1% по сравнению с 2016 годом. В январе-августе 2017 было изготовлено 307,2 тыс. тонн продукции.

«За последние несколько лет в России значительно выросло потребление молокосодержащих продуктов. Основная причина повышения спроса на сырные продукты — экономия. Цена является одним из самых значимых факторов при выборе товаров, — подчеркнул зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

По данным «Руспродсоюза», на сегодняшний день доля сырных продуктов на отечественном рынке сыров составляет порядка 25%.

Также, по данным Росстата, в России стали больше производить сливочного масла. За восемь месяцев 2017 года предприятия выпустили 182,5 тыс. тонн этой продукции — на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В октябре на 43% вырос импорт сливочного масла из стран дальнего зарубежья — с 9 тыс. тонн в январе — начале октября 2016 года до 15,9 тыс. тонн в январе — начале октября 2017 года.

В ассоциации «Руспродсоюз» пояснили, что повышение объемов производства сливочного масла обусловлено ростом его потребления среди населения России.

В Минсельхозе отметили, что потребление молока и молокопродуктов в России в расчете на душу населения в 2017 году составляет 233,4 кг при рациональной норме 325 кг. В ведомстве считают, что обеспеченность качественным отечественным сырьем позволит и дальше наращивать производство молочной продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, Подмосковье планирует занять 2-е место в России по производству сыров. В настоящее время Московская область занимает третье место по производству сыров и сырных продуктов в России.

Напомним, в начале марте 2017 года в Орехово-Зуевском районе Московской области было запущено производство итальянского голубого сыра. Сыр «горгонзола», изготавливаемый компанией «Альдини» на треть дешевле зарубежных аналогов.

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