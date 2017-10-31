Чувашские чиновники закупают полевую кухню

Чебоксары, , 11:37 — REGNUM В Чувашии планируют закупить полевую кухню для организации в полях трёхразового питания. Стоимость оценена в 150 тыс. рублей. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ГКЧС Чувашии. Согласно документации, поставка полевой кухни оценена в 150 тыс. рублей.

«Кухня полевая — походное приспособление, предназначенное для приготовления пищи или кипятка и их транспортировки в полевых условиях. Имеет вид прицепа. Кухня полевая служит для приготовления пищи в объёме трёхразового питания. Приготовление пищи можно производить как стационарно в полевых условиях (с шасси и без него), так и находясь в движении (на шасси). Кухня комплектуется кухонными принадлежностями», — отмечается в документации.

Кухня должна быть оснащена тремя котлами объёмом от 56 до 112 литров. Указано и «время закипания» — от 55 до 95 минут. Также определены габариты кухни.

Заявки принимаются до 8 ноября.