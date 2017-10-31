Свердловское правительство утвердило дефицитный бюджет на 2018 год

Екатеринбург, , 11:34 — REGNUM В Свердловской области проект регионального бюджета на 2018 год предусматривает дефицит в размере 11,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства корреспонденту ИА REGNUM.

Доходная часть бюджета составляет 209,8 млрд рублей, а расходы в 2018 году запланированы на сумму 221,2 млрд рублей. Наибольшая часть расходов, 67,2%, предусматривается на социальную сферу — 148,5 млрд рублей. Из них свыше 70 млрд рублей на здравоохранение, 68,2 млрд рублей на социальую политику и 57,3 млрд рублей на образование.

Документ был одобрен кабинетом министров Свердловской области и подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Далее проект бюджета на 2018 год будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2017 год в Свердловской области также был принят «дефицитный» бюджет. Доходы предусматривались на уровне 203 млрд рублей, а расходы — 217 млрд рублей. Осенью 2017 года доходная часть бюджета была увеличена почти на два миллиарда рублей, соответственно на эту же сумму были увеличены и региональные расходы.

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