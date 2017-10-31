Резкое падение курса рубля маловероятно

Москва, , 11:21 — REGNUM Цена одного доллара 31 октября превысила 58 рублей и надолго задержится на этой отметке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

«Ослабление российской валюты связано с завершением налогового периода: российские компании рассчитались с казной и спрос на рублевую ликвидность существенно сократился», — считает Волков.

По его словам, даже резкий рост цен на нефть не способствовала укреплению российской валюты. Накануне стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 60 долларов, но курс не смог удержаться в коридоре 57,3−58,3 рублей за доллар. В частности это связано с тем, что рубль уже не так зависим от цен на нефть, считает эксперт.

«По нашим прогнозам, консолидация у 58 рублей будет продолжаться еще длительное время. Но риски существенного ослабление российской валюты пока все еще крайне низки», — уверен Волков.

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