В Самарской области доходы бюджета растут, но соцвыплаты сокращают

Самара, , 11:16 — REGNUM По итогам девяти месяцев в бюджет Самарской области поступило доходов в сумме 105,11 млрд рублей, что составляет 70,6% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов увеличились на 3,64 млрд рублей или на 3,6%. Такие данные привел врио министра управления финансами региона Андрей Прямилов, передает ИА REGNUM.

По словам Прямилова, исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 9 месяцев составило 92,19 млрд рублей или 101,8% к плановым расчетам на этот период (73,4% от годовых плановых расчетов). Субсидии из федерального бюджета поступили в сумме 5,18 млрд рублей, что составляет 46,4% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года сумма перечисленных субсидий из федерального бюджета увеличилась на 1,22 млрд рублей (на 30,8%).

На 1 октября объем расходов, утвержденный сводной бюджетной росписью, составил 154,18 млрд рублей. За девять месяцев израсходовано 94,3 млрд рублей. Объем кассовых расходов областного бюджета исполнен на 61,2% от сводной бюджетной росписи, в том числе за счет собственных средств — на 63,5%, за счет безвозмездных средств — на 48,2%.

«Платежи по обслуживанию государственного долга Самарской области за девять месяцев 2017 года осуществлялись министерством управления финансами региона своевременно в полном объеме и составили 3 млрд 263,5 млн рублей или 73% от предусмотренных в областном бюджете расходов на обслуживание государственного долга в сумме 4 млрд 445,5 млн рублей», — пояснил Прямилов.

Напомним, 26 октября на расширенном заседании облправительства, глава минэкономразвития региона Александр Кобенко констатировал, что социально-экономическая ситуация в Самарской области по сравнению с прошлым годом является более благоприятной. Несмотря на сохранение определенных внешнеэкономических ограничений, наметились признаки оживления экономики региона с постепенной адаптацией ее к внешним вызовам. Одной из важнейших тенденций является возобновление роста промышленного производства. По прогнозам специалистов, за 2017 год объем валового регионального продукта в номинальном выражении может увеличиться на 7,9% к предыдущему году.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября Самарское облправительство утвердило величину прожиточного минимума за третий квартал. Его размер сокращен для всех категорий граждан. Так прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в сумме 10 тыс. 14 рублей, для трудоспособных граждан — 10 тыс. 996 рублей, для пенсионеров — 7 тыс. 910 рублей, для детей — 9 тыс. 931 рубль.

Отметим, во втором квартале этого года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения была 10 тыс. 85 рублей, для трудоспособного населения — 11 тыс. 72 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 990 рублей, для детей — 9 тыс. 967 рублей.

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