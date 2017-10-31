В школах Ярославской области пионерию возрождать не будут

Ярославль, , 10:51 — REGNUM Депутаты Ярославской областной думы решили не возрождать в школах региона пионерские организации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат областной думы, первый секретарь обкома КПРФ Александр Воробьев поставил вопрос на внеочередном заседании комитета облдумы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи о возрождении пионерских организаций в школах Ярославской области.

Александр Воробьев считает, что одной пионерской организации, которая существует в ярославской школе № 18, маловато, и поэтому вынес вопрос о возрождении пионерских организации во всех школах региона. Кроме этого, главный коммунист области попросил поставить вопрос о поименном голосовании, чтобы ярославцы знали своих «героев».

«Пионерия — это детское коммунистическое движение. За предложением нашего коллеги стоит политика, которую нам хотят внедрить в школы. Надо поддерживать детские организации, но не политизированные», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Николай Александрычев.

Депутаты решили голосовать тайно и большинством голосов при одном «за» отвергли массовое возрождение пионерии сверху. Но это не мешает школам самостоятельно создавать пионерские организации в учебных заведениях.