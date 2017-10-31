«Норникель» начал пуско-наладочные работы на Быстринском ГОКе

Чита, , 10:49 — REGNUM Горно-металлургическая компания «Норильский никель» приступила к пуско-наладочным работам на Быстринском горно-обогатительном комбинате в Забайкалье. Об этом 31 октября сообщил журналистам операционный директор компании Сергей Дяченко.

По словам топ-менеджера компании, все строительные работы сейчас находятся в заключительной стадии. 31 октября на фабрику поступила первая тонна руды.

Пуско-наладка производственного комплекса осуществляется под нагрузкой, что позволит специалистам отследить в рабочем режиме первую линию. Вторая линия фабрики будет поставлена под нагрузку 30 ноября.

Основные работы по строительству ГОКа начались в 2013 году, лицензию на разработку месторождения компания получила в 2005 году.

Суммарные балансовые запасы Быстринского золото-железо-медного месторождения оцениваются в 343 млн тонн руды. Согласно проекту, ГОК должен перерабатывать каждый год почти 10 млн тонн руды.

Предполагается, что разработка продлится 30 лет. В руде, по оценкам специалистов, содержится 2,3 млн тонн меди, 9,5 млн унций золота, а также серебро и магнетитовое железо.

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