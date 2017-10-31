Самарские власти частично вернули льготы ветеранам и пенсионерам

Самара, , 10:31 — REGNUM Решением правительства Самарской области отдельным категориям граждан назначены социальные выплаты, которые они начнут получать уже в этом году. Как сообщает ИА REGNUM, пенсионерам и льготникам увеличили также количество поездок с 60 до 90 по социальным картам на муниципальных маршрутах.

Социальная выплата устанавливается работающим ветеранам Великой Отечественной войны — труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, получающим пенсию не выше 13,5 тыс. рублей. По словам министра социально-демографической и семейной политики Марины Антимоновой, льготы они начнут получать с ноября.

Врио губернатора Дмитрий Азаров подчеркнул, что данное решение выработано в ходе заседаний рабочей группы по совершенствованию мер социальной поддержки.

«Мы обсудили предложения и решили, что будет правильно заново выстроить всю систему мер социальной поддержки на территории Самарской области. Для того, чтобы поддержка дошла до тех людей и кто ее достоин и кто, в первую очередь, в ней нуждается. При этом мы понимаем, что люди ждать не могут, и нужны решения, которые позволят уже сейчас нам устранить фактор несправедливости. Поэтому принимаем такое решение, которое позволит поддержать людей, имеющих статус ветерана труда и пенсию ниже, чем средняя по области», — заявил Азаров.

На совещании в облправительстве было отмечено, что выплата будет производиться либо в автоматизированном режиме, на основании сведений, предоставляемых Пенсионным фондом, без представления заявления либо в заявительном порядке — гражданин вправе самостоятельно обратиться с пакетом документов в социальное учреждение по месту жительства. Перечисление социальной выплаты будет осуществляться ежемесячно через отделения связи либо на счета получателей.

По поручению главы региона принято решение об увеличении с ноября количества поездок по социальной карте с 60 до 90. Соответствующие изменения внесены в постановление облправительства «Об организации перевозок по муниципальным маршрутам в Самарской области для отдельных категорий граждан».

Азаров обратил внимание на то, что лимит в 90 поездок в месяц, — максимальный в стране. При этом он отметил, что меняется политика предоставления субсидий: до этого компенсация предоставлялась непосредственно перевозчикам, теперь в эту систему будут включены и муниципалитеты.

«И в этом смысле ни контроля, ни ответственности муниципальных образований не было, что неправильно. Что, возможно, и приводило к злоупотреблениям. Еще раз подчеркну: если и были злоупотребления, то это делали, конечно же, не пенсионеры. Нарушения происходили в зоне ответственности муниципальных образований и перевозчиков», — пояснил он.

Врио губернатора поднял вопрос о закрытии муниципальных маршрутов. По его словам, в Тольятти к нему обратился ветеран и сообщил, что закрыли три муниципальных маршрута, вместо них работает коммерческий, где льготы не предоставляются.

«Отсюда и напряжение у людей. А люди заслуженные, ветераны, строили город. Конечно, я поручил разобраться с этой проблемой. Но совершенно очевидно, что, когда принимались решения по оптимизации маршрутной сети, о людях не подумали. Значит, нам нужно вмешиваться и поправлять ситуацию», — заявил Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением вернуть льготы пенсионерам и льготным категориям граждан к врио губернатора Дмитрию Азарову обратились депутаты Самарской губернской думы от КПРФ. Так, депутат Михаил Матвеев настаивал на том, чтобы лимит поездок в муниципальном транспорте был увеличен с 60 до 90 с ноября (такой льготой пользуются почти 1 млн жителей региона).

Речь также шла о том, чтобы с января будущего года вернуть льготы по ЖКХ и ЕДВ работающим пенсионерам (таких в регионе 175 тыс. человек). Затем вернуть льготы за ЖКУ (многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и другим категориям граждан), которые власти заменили на денежные компенсации (компенсация действует в рамках социальной нормы — 18 кв. м на человека при отсутствии задолженности у самого льготополучателя и всех, кто прописан с ним). Раньше льготник получал компенсацию в размере 50% от квартплаты.

По словам депутата Матвеева, финансовая сторона вопроса возврата всех этих льгот — от трех до пяти млрд рублей из областной казны.

Напомним, что по распоряжению Азарова, была создана рабочая группа по вопросу оказания мер соцподдержки населению.

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