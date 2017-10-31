Чебоксары запускают сеть платных парковок

Чебоксары, , 10:21 — REGNUM С 1 ноября в Чебоксарах заработают первые платные муниципальные парковки. Заявленные ранее планы по запуску проекта, намеченные на 15 октября, были скорректированы и доработаны. В ноябре санкции за неуплату стоянки будут минимальными, с 1 декабря система платных парковок заработает «в полном объёме», сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

В ноябре заработают платные муниципальные парковки в центре города и возле железнодорожного вокзала на 550 мест. Всего их четыре: по улице Привокзальная, на площади Республики и улице Ленинградская (от МФЦ до улицы Дзержинского), на Деловом проезде и по проспекту Ленина (в районе «Почты России»). На улице Привокзальная закрытая парковка оборудована шлагбаумами для въезда и выезда. По остальным адресам обустроены плоскостные парковки открытого типа.

Функции оператора муниципальных парковок переданы МКУ «Земельное управление». В мэрии подчёркивают, что система муниципальных парковок создаётся не с целью пополнения бюджета, а для упорядочивания движения на загруженных участках города, сокращения транспортного потока в центре города, снижения количества нарушений правил стоянки и числа аварийных ситуаций.

Все денежные средства от оплаты будут поступать в бюджет города. Штраф за неуплату парковочного места составит от 1000 до 3000 рублей.

«Первые полчаса стоянки будут бесплатными, затем почасовая оплата составит 30 рублей. За неуплату стоянки в зоне платной парковки будут предусмотрены штрафы, но в течение месяца принято решение не применять жестких санкций, дать горожанам время освоить систему. В полном объеме автоматизированная система заработает с 1 декабря этого года», — отмечают в муниципалитете.

Ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков поручил рассмотреть возможность установки камер видеонаблюдения на территории платных парковок с целью обезопасить новое оборудование от фактов вандализма.

«В крупных городах подобные стоянки существуют не один год. В Чебоксарах проект создан, для того чтобы навести порядок в центральной части города», — подчеркнул Алексей Ладыков.

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