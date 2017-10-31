Шведская Telia продает акции «Мегафона» Газпромбанку

Стокгольм, , 10:00 — REGNUM Российский Газпромбанк приобретает у шведской телекоммуникационной компании Telia 19% акций «Мегафона». Сумма сделки составит 8,6 млрд шведских крон (что соответствует 60,4 млрд рублей), сообщает пресс-служба Telia.

Таким образом, шведская компания полностью выйдет из «Мегафона». В Telia пояснили, что условия сделки не входят в противоречие с санкциями, наложенными на российский банк. В дальнейшем в фокусе компании будет находиться развитие бизнеса в странах Северной Европы и Прибалтики.

В пресс-службе Газпромбанка сообщили, что потенциал роста стоимости ПАО «Мегафон» оценивается позитивно, речь идет об одной из наиболее динамично развивающихся компаний телекоммуникационного сектора. По данным Telia, цена за одну акцию составила 514 рублей, Газпромбанк осуществит сделку с помощью наличных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября Telia выручила около $392 млн за 6,2% принадлежавших ей акций «Мегафона». Еще 5,65% акций «Мегафона» (35 млн штук) компания выставила на продажу в рамках ускоренного букбилдинга.

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