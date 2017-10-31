Отмывание средств: татарского банкира оштрафовали за отчётность

Набережные Челны, Татария, , 10:03 — REGNUM Центробанк РФ оштрафовал должностное лицо исполнительного органа татарского «Автоградбанка» за нарушение отчётности, подаваемой в связи с борьбой по легализации средств. Руководитель был привлечён по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение ЦБ РФ.

Сумма штрафа не сообщается, но по данной статье размер санкций для должностного лица составляет от 30 до 50 тыс. рублей. Соответствующее постановление вступило в силу 22 октября.

По информации ЦБ РФ, уставной капитал АО «Автоградбанк» с 25 августа 2008 года составляет 115 млн рублей. У компании три филиала (в Казани, Волгограде и Рязани) и 17 дополнительных офисов. Основными акционерами банка являются ООО «Центр Микрофинансирования г. Астрахань» (доля составляет 18,33%), базирующийся в Казани, чьи конечные собственники — Галина Сизова и Павел Сигал, а также группа физических лиц. В числе последних — Рамиль Авхадеев и Венера Иванова. Председатель Совета директоров банка — Павел Сигал.

По данным ЕГРЮЛ, АО зарегистрировано 6 октября 1999 года в Набережных Челнах. Основной вид деятельности — денежное посредничество. Учредителями «Автоградбанка» числятся ЗАО работников народного предприятия «Республиканское специализированное управление по эксплуатации мостов, путепроводов и других искусственных сооружений», набережночелнинское ЗАО «Татгалантерея», ОАО «Торговая фирма «Океан» и ООО «Астейс» (в числе соучредителей — «дочка» АО «КамАЗ»). Все учредители-юрлица на сегодня ликвидированы.

По информации из открытых источников, банком учреждено пять компаний, но на сегодня четыре из них ликвидированы. В их числе — Фонд поддержки ветеранов банковской системы, АНО «Камский банковский колледж», ООО «Пром-пласт» и Ассоциация в поддержку предпринимательства. Действующим остаётся благотворительный фонд поддержки детей «Наше наследие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, банки Татарии в 2017 году стали частыми «героями» публикаций в СМИ в связи с разразившимся банковским кризисом. За декабрь 2016 года — октябрь 2017 года в республике лишились лицензии и были признаны банкротами шесть банков, а седьмой «Тимер банк» находится под временным управлением для недопущения банкротства. Между тем, единственный учредитель банка ООО «Новая нефтехимия» 19 октября вошло в первую стадию банкротства — наблюдение. По информации ЦБ РФ, конечным совладельцем ООО выступает экс-председатель правления обанкроченного «Татфондбанка», которого следствие обвиняет в совершении преступлений по двум уголовным статьям ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Ему предъявлено 19 эпизодов. Расследование уголовного дела продолжается.

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