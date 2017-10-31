В Грузии стали меньше доверять иностранной валюте

Тбилиси, , 10:03 — REGNUM Юридические и физические лица в Грузии стали меньше брать займы в иностранной валюте. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Грузии об объемах кредитных вложений коммерческих банков страны.

По информации Нацбанка, в сентябре 2017 года комбанки в целом выдали займы на сумму 19,8 млрд лари (по курсу на 31 октября — до $7,7 млрд). Это на 601,1 млн лари, или на 3,1% выше показателя за предыдущий месяц текущего года и на 3,3 млрд лари, или на 20% превышает показатель аналогичного периода 2016 года.

Причем, займы, выданные в национальной валюте — лари, выросли на 380,1 млн лари, или на 4,7%, а займы, выданные в иностранной валюте (без учета эффекта обменного курса) уменьшились на 0,1%.

Резидентам — юридическим лицам в сентябре текущего года в национальной валюте было выдано 2,4 млрд лари, что на 7,9% выше показателя за август 2017 года, а в иностранной валюте — 6,2 млрд лари, что, без учета эффекта обменного курса, на 0,6% ниже показателя предыдущего месяца.

Объемы кредитования резидентов — физических лиц в сентябре 2017 года, в сравнении с предыдущим месяцем, выросли на 2,7% и достигли 10,4 млрд лари.

На 1 октября 2017 года коэффициент ларизации всех выданных комбанками займов составил 42,42%. Без учета эффекта обменного курса, коэффициент ларизации займов вырос на 1,14 процентных пункта.

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