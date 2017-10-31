Нефть борется за место под солнцем

Москва, , 09:51 — REGNUM Нефть марки Brent 30 октября продолжила бороться за место под солнцем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Актив успел в моменте коснуться новых максимумов более чем за два года на отметке $60,70, но спасовал перед следующим психологическим барьером в виде отметки $61 и отступил, вернувшись на исходные позиции», — сказал эксперт.

Совместными усилиями, а точнее, вербальными интервенциями Саудовская Аравия и Россия смогли протолкнуть Brent выше заметного уровня $60. Но отыграв основной позитив от посыла крупнейших экспортеров, котировки не решаются на дальнейший уверенный подъем, требуя подпитки, читает он.

«До заседания ОПЕК+ остался ровно месяц, и уже на данном этапе ожидания относительно пролонгации сделки по ограничению добычи составляют порядка 80%», — отметил Мащенко.

Это, безусловно, позитив для рынка. Но другая сторона медали текущего ралли цен также не ускользает от внимания игроков. И на текущих уровнях велика угроза довольно масштабной коррекции на любых признаков оживления сланцевых производителей США. Уровень $60 считается на рынке «порогом» по достижении которого американские компании могут нарастить активность.

«Учитывая, что на пошлой неделе Brent заметно подорожала, статистика от Американского института нефти и минэнерго США может неприятно удивить игроков и послужить тем самым триггером фиксации прибыли на текущих очень привлекательных уровнях.

Если так, то Brent может не дойти до уровня $61 и встретить оффера, что сулит возвращение под отметку $60», — полагает эксперт.

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