Рубль теряет привлекательность

Москва, , 09:44 — REGNUM Рубль 30 октября показал лишь умеренный подъем, хотя нефть Brent в моменте достигала новых долгосрочных максимумов, а доллар корректировался по всему спектру рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

По итогам сессии доллар и евро подешевели на незначительные 0,22% и 0,06% — до 57,85 руб. и 67,36 руб. соответственно.

«В течение сессии рубль пытался показать более внушительное восстановление, но откат котировок черного золота от новых более чем двухлетних максимумов в районе $60,70 впоследствии вынудил валюту растерять практически все заработанное», — напомнил эксперт.

Не помогло и повсеместное отступление доллара, который под влиянием перекупленности и опасений назначения Пауэлла («голубь») на пост главы ФРС умеренно отступил от достигнутых 27 октября максимумов против большинства валют.

«Отчасти снижение привлекательности российской валюты обусловлено недавним снижением ставки ЦБ РФ, а также спекуляциями на тему еще одного акта снижения стоимости кредитования в декабре. Также можно говорить о влиянии ухода со сцены поддержки в виде налогового периода.

И еще один потенциальный фактор — отсутствие веры участников рынка в то, что текущее ралли цен на нефть будет устойчивым. Похоже, игроки опасаются масштабной коррекции и не спешат покупать рубль», — пояснил Игорь Ковалев.

Сегодня, 31 октября, стартует двухдневное заседание Федрезерва, итоги которого станут известны 1 ноября вечером. Это событие, хотя, как ожидается, и будет проходным, способно внести коррективы в динамику всех долларовых пар.

«Но основное внимание сейчас будет приковано к рынку нефти — трейдеры будут внимательно следить за поведением быков. Если Brent не отступит и возобновит движение к новым вершинам, на определенном этапе это может подтолкнуть игроков к возрастанию спроса на рубль.

Однако на этом фронте усиливаются риски. На новых попытках хода к отметке $61 актив может встретить волну фиксации прибыли перед публикацией еженедельных данных по запасам нефти в США», — отметил эксперт.

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