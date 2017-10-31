Главная задача – поддержка реального сектора экономики: Руденя

Тверь, , 09:21 — REGNUM Производство стеллажей немецкого концерна Jungheinrich — одного из мировых лидеров в области складской техники, стеллажного оборудования и систем автоматизации склада — открылось в Твери 30 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Важнейшая задача — создать в регионе максимально комфортную среду для проектов, которые обеспечивают техническое обновление и загрузку действующих предприятий, создание новых производств, дают дополнительные рабочие места и налоговые отчисления. Именно на это нацелено формирование в Тверской области качественной системы поддержки реального сектора экономики», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Производство немецкого концерна разместилось на территории завода «Полиметалл-М», на площади 15 тыс. кв. метров. В Твери будут производиться стеллажи Jungheinrich типа «B» — как для российского рынка, так и на экспорт в страны Европы.

Отметим, что в декабре запланирован запуск нового производства офисной и гостиничной мебели в Торопецком районе. Инвестпроект, общая стоимость которого оценивается в 1 млрд рублей, реализует компания «Феликс». Запуск предприятия не только даст региону 300 новых рабочих мест, но и позволит применять в производстве древесину, заготовленную на территории Тверской области. Фабрика будет рассчитана на выпуск 50−60 тыс. изделий в месяц. Причем продукцию будет продаваться не только в России, но и за рубеж.