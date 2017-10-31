Чубайс сообщил об угрозе энергетического кризиса в России

Москва, , 08:58 — REGNUM Через несколько лет в Российской Федерации может перестать хватать мощностей для производства электроэнергии, если государство не найдет способ увеличения имеющихся мощностей. Об этом сообщил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Российской газете».

«Вспомните, что было 10 лет назад, — говорит Чубайс. — Во многих важнейших регионах страны физически не хватало мощностей. (…) И вводы новых мощностей, которые дала осуществить реформа энергетики, эту проблему сняли».

При этом председатель правления «Роснано» добавил, что если не начать ничего менять сегодня, то ресурс реформ будет исчерпан.

«Одни говорят — к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му, — говорит Чубайс. — Думаю, в диапазоне от 6 до 7 лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе».

По его мнению, отсутствие реформ в этой сфере грозит отключениями электроэнергии «в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30».

«Есть риск, что при максимальной загрузке имеющегося оборудования просто не хватит, — объяснил Чубайс. — А при дефиците электроэнергии и цены могут пойти вверх».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 сентября глава Роснано Анатолий Чубайс в ходе выступления на инновационном форуме в Петербурге сообщил, что в следующие 10 лет в России возникнут пять новых технических кластеров, которые будут драйверами развития экономики.

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