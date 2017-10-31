Юань прервал продолжительную цепочку ослаблений

Пекин, , 08:47 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному ЦБ КНР, по состоянию на 31 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6397 юаня за доллар. Таким образом, впервые за последние две недели китайская валюта прервала цепочку ослаблений, укрепившись на 90 базисных пунктов.

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что скачки курса вызваны финансовой активностью третьих стран на международном валютном рынке. Кроме того, в Пекине подчеркнули, что колебания курса находятся в пределах допустимых 2%, пишет «Чжунго жибао».

ЦБ КНР активно поддерживает национальную валюту, все чаще прибегая к операциям обратного РЕПО. Накануне Народный банк Китая впервые в истории влил в национальную экономику 50 млрд юаней на срок более 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 30 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6487 юаня за доллар.

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