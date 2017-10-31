Украина откроет в Канаде торговое представительство

Киев, , 08:31 — REGNUM Украина намерена открыть в Канаде торговое представительство, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 31 октября «Укринформ».

По его словам, торговый представитель от Украины в Канаде будет способствовать развитию двусторонней торговли между странами. Гройсман подчеркнул, что открытие представительства тем более актуально, поскольку между Украиной и Канадой действует соглашение о зоне свободной торговли.

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«Поскольку это страна, с которой с недавних пор есть зона свободной торговли, надо это максимально использовать, и такая (торговая — ИА REGNUM ) миссия должна была бы быть», — сказал премьер-министр.

Он также отметил, что канадским инвесторам необходимо чаще вкладывать финансы в развитие Украины, поскольку это сможет «обеспечить высокий уровень жизни» на Украине. Гройсман добавил, что канадские инвесторы «добьются успеха», если будут помогать Украине.

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Напомним, в Канаде расположена самая крупная в мире украинская диаспора, враждебно относящаяся к России. С ее подачи в Канаде активно продвигаются русофобские идеи. Оттава на постоянной основе сотрудничает с нынешними украинскими властями.

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