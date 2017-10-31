Число безработных в России за неделю сократилась на 0,3%

Москва, , 08:21 — REGNUM В России за неделю (18−25 октября) численность безработных граждан снизилась на 0,3% и составила 708 тыс. 620 человек. Годом ранее этот показатель составлял 834 тыс. 010 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Неделей ранее (11−17 сентября) количество безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилось на 1,7%.

Снижение количества безработных граждан произошло в 45 регионах России.

В 37 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в Кемеровской, Оренбургской областях и г. Москве.

По состоянию на 25 октября 2017 года количество вакансий в органы службы занятости составило 1,6 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем по России уровень безработицына 1 октября 2017 года составил 0,9% от численности экономически активного населения, что на 0,2% меньше чем на 1 октября 2016 года.

Напомним, число безработных в России снижается более семи месяцев — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. Работу нашли более около 215 тыс. граждан.

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