Минвостокразвития: Сахалину нужно эффективнее расходовать бюджет

Южно-Сахалинск, , 08:49 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока ответило на обращение жителей Сахалинской области по поводу перераспределения нефтегазовых доходов. В ведомстве убеждены, что при эффективном расходовании бюджета Сахалину и Курилам хватит на всё, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ответ на обращение, которое сахалинцы отправили в адрес президента России Владимира Путина, пришел в адрес главного редактора регионального ИА Сахалин. ИнфоКсении Семеновой — организатора сбора подписей.

Обращение жителей островного региона было переправлено в Министерство по развитию Дальнего Востока. Это же ведомство и подготовило ответ.

Как следует из ответа, с 2014 по 2017 годы в бюджет Сахалинской области в ходе реализации проектов Сахалин-1 и Сахалин-2 поступило 370 млрд рублей. Регион занимает первое место среди субъектов ДФО по уровню расчетной бюджетной обеспеченности и шестое место среди регионов РФ.

«У правительства области имеются значительные финансовые резервы на счетах бюджета в размере 43,9 млрд рублей.

В 2015 году, за счет средств областного бюджета осуществлен взнос в уставной капитал «Корпорации развития Сахалинской области» в размере 50,2 млрд рублей. При этом указанная Корпорация за 2016 год профинансировала всего 4,1 млрд рублей. Эти средства также предназначены для социально-экономического развития Сахалинской области», — говорится в ответе Минвосткразвития.

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«Таким образом, значительная часть полученных правительством Сахалинской области дополнительных доходов от реализации проекта Сахалин-2 до настоящего времени не направлялась на социально-экономическое развитие региона, которое осуществлялось за счёт налоговых и неналоговых поступлений из других источников», — подчеркнуто в ответе Минвостокразвития.

Ведомство отметило, что, согласно проведенному Минфином России анализу финансовых показателей бюджета Сахалинской области, у правительства региона имеется значительный потенциал повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Если посмотреть на финал всей истории с перераспределением нефтегазовых доходов Сахалинской области, то он видится совсем не трагичным, а скорее — оптимистичным.

Так, согласно утверждению Минвостокразвития, перераспределению будут подвергнуты только средства от СРП по Сахалину-2. Остальных проектов оно не коснется вовсе. Плюс, от того же Сахалин-2 регион всё равно будет получать внушительные суммы.

Таким образом, уровень доходов на душу населения все равно будет выше, чем в среднем по стране.

Правда все ещё остаётся открытым вопрос: как все эти «несметные богатства» отразятся на реальной жизни реальных сахалинцев. Но, в любом случае, при рациональном и эффективном расходовании бюджета, у сахалинцев есть все шансы жить значительно лучше многих других регионов страны.

По данным, озвученным еще в сентябре спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко в интервью СМИ, сегодня не менее 15 регионов России нуждаются в срочной финансовой помощи федерального центра. В числе таких республика Карелия, Хакассия, Удмуртия и другие.

По итогам совещания, прошедшего в Минфине РФ, посвященного перераспределению нефтегазовых доходов Сахалина, принято решение, которое вполне можно считать идеальным для Сахалинской области в свете сложившейся в стране финансовой ситуации.

В 2018 году региону будут выделены субсидии в размере не более 50% от суммы изъятия доходов.

С 2019 года доходы по СРП Сахалин-2 будут распределяться между регионом и федеральным центром поровну — 50% на 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на очень высокие доходы от нефтегазовых проектов, большая часть сахалинцев и курильчан чувствует себя малообеспеченными. Официальный среднедушевой доход в регионе неуклонно растет, но вместе с ним растет и социальная пропасть. По данным Сахалинстата на май 2017 года, 47% всех денежных доходов Сахалина сосредоточены в руках 20% населения.

Проекты Сахалин-1 и Сахалин-2 стартовали в регионе в 90-е годы ХХ века. Инвесторов освободили от уплаты налогов и сборов в региональный бюджет сроком на 10 лет. Первые доходы от проектов Сахалинская область получила только в 2012 году.

В последние годы регион теряет доходы от нефтегазового сектора. В 2015 году нефтяники и газовики поставили в бюджет 169 млрд рублей, а в 2017 — только 52. По прогнозу регионального минфина, доходы от данных проектов в 2018 году составят всего 36 млрд.

Нефтегазовая часть сахалинского бюджета в 2017 году снизилась до 54%.

Сахалинская область — единственный регион ДФО и один из немногих в России, не имеющий кредитной нагрузки. Доходы регионального бюджета в 20 017 году составили 105,3 млрд рублей, расходы — 120,3 млрд. Только на меры социальной поддержки бюджет Сахалина в 2016 году потратил более 11 млрд рублей. В 2017 году размер соцподдержки увеличился на 200 млн.