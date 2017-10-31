Медведев подписал указы о расширении двух морских портов

Москва, , 08:00 — REGNUM Морской порт Кавказ в Краснодарском крае будет расширен для обеспечения строительства трассы «Таврида» в Крыму, соответствующий указ 31 октября подписал Председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Утверждено решение о расширении морского порта Кавказ в целях обеспечения приёма дополнительного количества морских судов, возможности постановки их к причалу, а также для расширения операционной акватории возле причалов», — говорится в опубликованном документе.

Отмечается, что принятая мера будет способствовать развитию существующей инфраструктуры порта, а для проведения работ на трассе необходимо доставить из порта дополнительные объёмы инертных материалов.

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Аналогичное решение принято для развития порта Тамань в Краснодарском крае. В порту будут построены терминалы, предназначенные для приёма и хранения навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, перевалки зерновых культур мощностью до 14,5 млн тонн в год, а также перевалочная база сжиженного природного газа мощностью до 3,5 млн т/год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, строительство трассы «Таврида» началось в Крыму в мае 2017 года. Четырехполосная автотрасса протяженностью более 260 км соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Полностью завершить ее строительство планируется в 2020 году.

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