Майские указы по зарплатам бюджетникам: в отстающих – три района Адыгеи

Майкоп, , 07:52 — REGNUM В Адыгее по итогам девяти месяцев 2017 года наблюдается отставание по повышению заработных плат отдельным работникам бюджетной сферы — воспитателям, учителям, работникам дополнительного образования и учреждений культуры. Дорожные карты не выдерживаются в Красногвардейском, Шовгеновском и Кошехабльском районах. Такие цифры были озвучены на пленарном совещании кабинета министров республики, передаёт ИА REGNUM 31 октября.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал глав территорий лично контролировать начисление зарплат. В свою очередь, руководители отстающих районов заверили, что до конца 2017 года целевые показатели по майским указам будут достигнуты.

Добавим, что по заявкам органов местного самоуправления до муниципалитетов на эти цели доведены дополнительные 122,4 млн рублей.

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Напомним, в середине июля глава Адыгеи заявлял о необходимости изыскать дополнительно 326 млн рублей на повышение заработных плат бюджетников (работников образования, здравоохранения, социальной сферы), попадающих под майские указы президента РФ. Уже в конце июля на комиссии по мониторингу достижения в Адыгее показателей, содержащихся в отдельных указах главы российского государства, прозвучало, что эти средства уже изысканы, поэтому риска недостижения целевых показателей нет. Анонсировалось тогда и октябрьское повышение зарплат научных сотрудников и медработников.

Отметим, что уже за первое полугодие 2017 года уровень достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников в Адыгее в среднем составил 70%-90% от плана.

Заложат средства на финансовое обеспечение завершающего этапа реализации майских указов президента РФ и в бюджете региона на 2018−2020 годы, который уже прошёл этап публичных слушаний. В частности, в главном финансовом документе учтены утвержденные дорожными картами целевые показатели повышения зарплат медиков и учителей, работников культуры и социальной сферы.

По данным регионального органа статистики, среднемесячная заработная плата работников в бюджетных организациях Адыгеи за январь-июнь 2017 года составила 23 651,4 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 4,6%. В частности, у работников сферы здравоохранения средняя зарплата составляла 19,8 тыс. рублей — это на 4,1% больше, чем в 2016 году. А вот численность работников организаций сферы здравоохранения и социальных услуг за полгода сократилась на 2,1% и составила 10,9 тыс. человек.

Росстат приводит следующие данные за аналогичный период 2017 года: средняя заработная плата врачей за январь-июнь в Адыгее превысила 31,4 тыс. рублей. По отношению к средней зарплате по региону (20,9 тыс. рублей) — это почти 150%. Средний медицинский персонал получал почти 18,8 тыс. рублей (или 89,6% по отношению к среднекраевому уровню заработной платы), зарплата младшего медперсонала на середину 2017 года составляла 12,5 тыс. рублей (или 59,6%).

По соотношению уровня заработных плат медработников к средней по региону Адыгея стоит на втором месте с конца списка среди субъектов Южного федерального округа. Ещё больший разрыв между доходами врачей и работников небюджетных сфер только в Астраханской области. Для сравнения: не считая Крыма и Севастополя, например, в Краснодарском крае врачи получают в среднем 40,6 тыс. рублей — на 58,9% больше, чем в среднем по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно майским указам президента РФ, в 2017 году врачи должны получать 180% от средней заработной платы по региону, средний и младший медперсонал — 90% и 80% соответственно. В 2018 году показатели должны вырасти до 200%, 100% и 100% соответственно.

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