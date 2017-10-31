Чубайс предрек России энергетический кризис

Москва, , 07:29 — REGNUM Растущий спрос на электроэнергию может обернуться для России энергетическим кризисом. Отрасли необходим стимул для модернизации, об этом председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал в интервью «Российской газете».

Чубайс сослался на мнение экспертов, предупреждающих о том, что в скором времени в России темпы роста спроса на электроэнергию могут превысить потенциал роста имеющихся мощностей. Подобная ситуация сложилась десять лет назад, дефицит энергии тогда ощущался на юге Приморья, в Екатеринбурге, на юге Урала и в Западной Сибири.

Реформа энергетической отрасли позволила решить проблему, однако ресурс мощностей может быть исчерпан, по разным оценкам, к 2021−2025 году.

«Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» добавил, что отказ государства прислушаться к мнению специалистов грозит отключениями электроэнергии «в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30».

Читайте также: Чубайс анекдотом объяснил проблемы инноваторов в России

Стране необходима концепция новых механизмов модернизации. Обсуждение этого вопроса правительством входит в завершающую фазу, вероятно, базовое инвестиционное решение будет принято до конца года, пояснил Чубайс.

При этом он отметил, что не столь важна задача увеличения объема мощностей. Особенно актуальны модернизация отрасли, ее обновление и внедрение новых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Чубайс рассказал о новых технических кластерах, которые должны возникнуть в течение ближайших десяти лет. Одним из них станет возобновляемая энергетика — солнечная и ветровая, а также переработка твердых бытовых отходов.

Читайте также: Чубайс: Российскую экономику будут двигать солнце, ветер и мусор