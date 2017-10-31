На трассе Москва – Санкт-Петербург появятся еще два платных участка

Москва, , 07:23 — REGNUM Два участка на федеральной автотрассе М-11 Москва — Санкт-Петербург будет использоваться на платной основе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Платными станут участки: 208-й км — 258-й км в Тверской области и 334-й км — 543-й км в Новгородской области.

Протяжённость платных участков автотрассы на территории двух областей составит 47,91 км и 217,147 км соответственно.

Протяженность трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург для альтернативного бесплатного проезда автомобилей составит 53,1 км и 220 км соответственно)

Собранные за проезд средства будут направляться на финансирование работ по эксплуатации и ремонту автодорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2015 года стал платным участок скоростной трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» в обход Вышнего Волочка. Пункты взимания платы расположены на выезде с участка — на 258 км дороги в сторону Москвы и на 330 км — в сторону Санкт-Петербурга.

Стоимость проезда от 150 до 920 рублей в зависимости от времени суток и габаритов транспортных средств.

Напомним, ранее был открыт платный участок трассы М11 от 15 км до 58 км — до аэропорта Шереметьево.

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