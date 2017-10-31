Нефть занервничала

Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти закрылись 30 октября ростом. В ходе европейских торгов покупатели по Brent пытались пройти уровень $61 за баррель, но на уровне $60,97 встретили отпор, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

У кого-то сдали нервы, стали фиксировать прибыль от длинных позиций, чем на рынке вызвали нисходящую коррекцию на 1,4%, до $60,11. Вторая попытка тоже провалилась. Сегодня, 31 октября, на торгах в Азии Brent подешевел на 0,60%, до $60,45.

Чтобы ралли продолжилось за уровень $61+, покупателям необходимо провести день в диапазоне 60,10−60,97 защищая его нижнюю границу. Если она не устоит, придется для разгона отступать к уровню $59,55.

Нефть дорожает на ожидания, что сделка ОПЕК+ по сокращению производства будет продлена. Цель $62,25 сохраняется до конца недели.

Напомним, 30 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,76%, до $60,9 за баррель, WTI — на 0,46%, до $54,15 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $57,53 за баррель.

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