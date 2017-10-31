На рубль надавит нефть

Москва, , 07:09 — REGNUM Торги на внутреннем валютном рынке 30 октября открылись снижением по доллару и евро. Укреплению рубля на открытии способствовал рост цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Помимо нефти положительное влияние на динамику российской валюты оказало общее ослабление американской валюты на рынке форекс и рост индекса RGBI (+0.10%). В течение пяти часов курс доллара снизился с 58,06 до 57,66 (-40 коп.), курс евро — до 67,06 (-32 коп.).

Неспособность цены на Brent подняться выше уровня $61 вызвала на нефтяном рынке нисходящую коррекцию на 1,4%, что сразу же негативно сказалось на российской валюте.

В связи с этим рубль провел вторую половину дня в коррекционной фазе. Курс доллара вырос до 57,97 рубля. Против евро рубль потерял 0,19% на фоне общего укрепления евро к основным валютам.

Сегодня, 31 октября, баррель Brent торгуется в минусе (-0,63%). Снижение нефтяных котировок в Азии окажет давление на рубль во время открытия Мосбиржи. Есть риски, что перед новым бычьим импульсом, Brent подешевеет до $59,55 в рамках коррекции.

В связи с этим ожидается восстановление курса доллара до 58,30 руб. Трейдеры нервничают перед заседанием ФРС США (1 ноября) и оглашением решения Дональда Трампа по кандидатуре главы ФРС. Отсюда и незапланированные резкие колебания.

Напомним, 30 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 8 коп. (-0,15%), до 57,97 руб., курс евро повысился на 13 коп. (+0,09%), до 67,54 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (-42,3%), евро/рубль — 559,8 млн евро (-64,95%).

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