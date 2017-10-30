Марийское УФСИН построило себе солнечную электростанцию

Йошкар-Ола, , 23:48 — REGNUM В Марий Эл недалеко от Йошкар-Олы состоялось первое включение локальной солнечной электростанции (СЭС), которая будет освещать стрельбище республиканского Управления исполнения наказаний. Схему обеспечения пунктов объекта — огневых рубежей, пунктов выдачи боеприпасов для стрельбы из пистолета и автомата, а также помещение начальника стрельбища — электричеством с помощью солнечной энергии предложил замначальника управления Александр Семененко, сообщает ИА REGNUM.

Заказ, приобретение и монтаж основных элементов такой локальной электросети успешно провели сотрудники Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения.

«Прежде с выполнением таких задач мы не сталкивались, поэтому многому пришлось учиться буквально по ходу монтажа. Кроме установки и настройки современной аппаратуры непосредственно на полигоне велись и другие работы, чтобы сделать проведение учебных занятий более комфортным для участников», — отметил начальник центра Алексей Макеев.

Объект востребован всеми силовыми структурами Марий Эл: практически ежедневно здесь по плотному графику проводятся занятия. Кроме того, проходят и ночные стрельбы. Стрельбище расположено в лесном массиве и до настоящего момента энергоснабжение обеспечивал дизель-генератор. Прокладывать отдельную линию с проводами и опорами было экономически нецелесообразно.

Новый источник альтернативной энергии обошелся в 80 тыс. рублей, однако его экономическую целесообразность можно будет оценить только при дальнейшем использовании. Мощность созданной СЭС не уточняется. В ведомстве отмечают, что поскольку основные электрические коммуникации уже проложены, со временем возможна установка дополнительных солнечных панелей, что позволит подключить и другие нужные на полигоне приборы, в том числе компьютеры с программным обеспечением, необходимым для проведения официальных соревнований.

Напомним, согласно программе поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ) в России к 2020 году в планируется построить 6 ГВт альтернативных мощностей. В 2015 году глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что инвестиции в сектор ВИЭ в России до 2035 года должны составить $53 млрд, а главная роль в развитии «зеленых» технологии отводится малому и среднему бизнесу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2017 года замминистра энергетики РФ Алексей Текслер заявил, что объекты ВИЭ, расположенные в России, начнут окупаться не ранее 2025 года.

По оценкам ведомства, в 2015 году в РФ было введено около 57 МВт мощностей ВИЭ, в 2016 году — около 70 МВт. Минэнерго прогнозирует, что к концу 2017 года энергогенерация мощностей на основе ВИЭ, построенных в России, увеличится еще на 100 МВт. К 2035 году, ожидают в министерстве, доля ВИЭ составит 3,2%.

На Мировом нефтяном конгрессе в Стамбуле летом этого года Новак отметил, что в долгосрочной перспективе самым быстрорастущим сектором энергетики станет ВИЭ.

В июле правительство РФ утвердило план мероприятий по стимулированию развития генерирующих объектов на основе ВИЭ мощностью до 15 КВт. В частности, документ предусматривает установление основных принципов договорных отношений между частными владельцами микрогенерации ВИЭ и гарантирующими поставщиками и сетевыми компаниями. Для физических лиц, осуществляющих операции по реализации электроэнергии, выработанной с использованием микрогенерации ВИЭ для собственных нужд своего домохозяйства, предусматривается исключение налоговых обязательств.

Совместно с ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития к январю 2018 года должен быть подготовлен проект закона по стимулированию микрогенерации. К апрелю планируется подготовить проект документа об упрощенном присоединении объектов микрогенерации к общей сети, что даст возможность владельцам таких объектов передавать излишки энергии в общую сеть.

Однако, как отметил неделей ранее Текслер, в настоящее время доля ВИЭ в производстве электроэнергии в РФ составляет около 1%. Несмотря на развитие ВИЭ, традиционные источники энергии сохранят лидирующие позиции в структуре энергогенерации в ближайшие 20 лет.