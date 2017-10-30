Володин: В Саратове до конца года сдадут 10 «проблемных» домов

Саратов, , 22:39 — REGNUM В Саратове председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с дольщиками наиболее «проблемных» домов. Как сообщает ИА REGNUM, в совещании приняли участие губернатор Валерий Радаев, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев и председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям нижней палаты парламента страны Николай Николаев.

На сегодняшней встрече, прошедшей в расширенном формате, обсуждались проблемы дольщиков застройщика Алексея Абасова, который в настоящее время находится под следствием.

«Речь о проблемах, которые копились годами. Мы начали три месяца назад, подвижки есть. До конца года сдаём 10 домов, в следующем — еще порядка десяти-двенадцати. И дальше постепенно будем решать вопросы участников долевого строительства, никого не оставим без поддержки», — подчеркнул спикер Госдумы.

Дома Абасова — всего их двенадцать — относятся к категории самых сложных. Как отметил в ходе совещания глава Саратова Михаил Исаев, в настоящее время действует межведомственная комиссия, которая занимается решением проблем дольщиков Абасова. Ведутся следственные мероприятия, которые к настоящему времени обнаружили на объектах 15 физических и 16 юридических аффилированных лиц. По предварительным подсчётам, объем средств, необходимых для возобновления строительства, составляет почти 3 млрд рублей. С дольщиками обсуждаются варианты возобновления строительства. В ходе встречи с Володиным дольщики Абасова высказали опасения, что их проблемы не найдут решения. Спикер Госдумы подчеркнул, что работа ведется активно и на всех уровнях.

«Я сам участвую и дальше буду участвовать в этой работе. Депутаты Государственной думы на контакте, губернатор еженедельно проводит совещания — вопросы решаются. Нам важно, чтобы нас не захлестывали эмоции, важно найти конкретные решения. Обязательно нужно посмотреть, где есть многодетные семьи, неполные семьи, семьи в трудных жизненных ситуациях. Здесь нужно помочь в первую очередь», — отметил Володин.

Он также подчеркнул, что в середине 90-х годов в Саратове в ситуации недостроя оказалось 27 жилищных кооперативов. Были приняты меры, благодаря которым в течение трех лет проблемные дома были введены в строй.

«И в сегодняшней ситуации будем искать решения, будем достраивать», — сказал спикер Госдумы.

Свои проблемы озвучили дольщики, строительство домов которых находится на «нулевом» этапе. Володин выступил с предложением рассмотреть возможности расселения граждан в дома, которые находятся в высокой степени готовности.

«Это будет альтернативным выходом из ситуации», — считает он.

Володин также предложил планировать под жилищную застройку территорию действующего аэропорта — после того, как будет запущен в эксплуатацию современный аэропортовый комплекс в Сабуровке. Совещание длилось более четырех часов. За это время все желающие высказали свои проблемы. По каждому обращению даны конкретные поручения. Губернатор в очередной раз подчеркнул необходимость обсуждения каждого этапа работ на объектах с участниками долевого строительства:

«Самое главное — быть на постоянной связи с людьми, — сказал глава региона. — Обманутые дольщики — самая тяжёлая тема. Мы обсуждаем механизмы выхода из ситуации, есть несколько направлений, которые, я уверен, позволят найти решение».

Подводя итоги, Володин отметил, что срок завершения строительства проблемных домов Алексея Абасова варьируется от 2 лет 7 месяцев до 3 лет 7 месяцев, начиная со следующего года.

«Надо, чтобы был постоянный диалог с людьми, тогда найдется и решение. Это самый серьезный вызов, с которым областная и городская власть сталкивалась с 90-х годов. В том числе, это вызов для правоохранительной системы, так как ситуация с этими домами не красит контрольно-надзорные органы. Вызывает вопросы и деятельность саморегулирующих организаций, а также механизмы предоставления земли под застройку, из-за которой город потерял миллиарды рублей. Летом этого года мы внесли поправки в законы, чтобы такая ситуация больше не повторилась. Все вопросы, поднятые сегодня дольщиками, найдут свое отражение в законотворческой деятельности», — резюмировал Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе этого года во время визита Вячеслава Володина в Саратовскую область, был выработан план действий по решению вопросов обманутых дольщиков. В течение трёх месяцев проводилась межведомственная работа, которая дала первые положительные результаты. По поручению спикера Госдумы еженедельно в правительстве области под председательством губернатор проводятся совещания с участием дольщиков, представителей правоохранительных органов и структур региональной власти.

По информации облправительства, до конца года в эксплуатацию будут введены следующие дома: два дома «Новостроя» (достраивает «СарГорстрой») в Волжском районе; дом на 2-м Одесском проезде (инвестор «Кронверк»); дом на Большой Горной, 215 (инвестор ООО «Стройресурс»); дом на Университетской, 59 (ЗАО «УМ-24»); дом на Чехова, 6 А (ЖСК «Восход-99»; работы ведутся на спонсорские средства АО «Саратовоблжилстрой»); дом в квартале улиц Чернышевского, Лермонтова, Григорьева и Нескучного переулка (ТСЖ «Гелиос-2003»); дом № 4 в поселке Зеленый Энгельса (ООО «Кригор»); дом № 5 «Саратовгесстроя» в Балакове (ООО «Балжилстрой» — дочернее предприятие АО «Саратовоблжилстрой»).

Жилье получат в общей сложности 940 семей.

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