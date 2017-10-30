Баку-Тбилиси-Карс оставляет Армению вне игры?

Ереван, , 21:44 — REGNUM В Баку сегодня, 30 октября, состоялось официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Что известно о железной дороге

На первом этапе железная дорога, протяжённость которой составляет 826 километров будет перевозит до миллиона пассажиров и 6,5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что постепенно мощность будет увеличена до двух миллионов пассажиров и 17 миллионов тонн грузов в год.

Строительство железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс в обход Армении было начато в 2008 году на основе подписанного 7 февраля 2007 года в городе Тбилиси на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Грузии Михаила Саакашвили и премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана соглашения «Принципы и условия финансирования, проектирования, строительства, реабилитации, реконструкции железнодорожного участка от Марабды до турецкой границы (Карцахи) в рамках реализации нового проекта Баку-Тбилиси-Карс», а также «Кредитный договор об условиях финансирования железнодорожного участка от Марабды до турецкой границы в рамках проекта Баку-Тбилиси-Карс».

Общая длина дороги Карс-Ахалкалак составляет 105 километров. Из них 76 километров полотна проложены по территории Турции за счет средств Анкары. Азербайджан осуществляет финансирование реконструкции и восстановления участка железной дороги Карс-Ахалкалак, протяженностью 26 километров, проходящей по территории Грузии, а также участка железной дороги Ахалкалаки-Марабда, протяженностью 153 километра. Для финансирования проекта Азербайджан выделяет средства на сумму 775 млн. долларов путем двух траншей. Первый транш предусматривает выделение 200 млн. долларов с годовой ставкой 1% и возможностью продления срока на 25 лет. Второй транш составляет 575 млн. долларов с годовой ставкой 5% и возможностью продления срока на 25 лет.

Мнения президентов и премьеров о железной дороге

В торжественной церемонии открытия приняли участие президенты Азербайджана и Турции — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы правительств Казахстана и Грузии — Бакытжан Сагинтаев и Георгий Квирикашвили. Также на церемонию прибыл премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс становится важной частью транспортной карты Евразии.

«Сейчас мы работаем над интеграцией транспортных коридоров Баку-Тбилиси-Карс и Север-Юг. Я считаю, что это вполне возможно, и уверен, что в будущем энерготранспортные пути Север-Запад и Юг-Запад будут сданы в эксплуатацию. Два этих грандиозных проекта объединят многие большие страны. Баку-Тбилиси-Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути. Ее смогут использовать Китай, Казахстан, Центральная Азия, Азербайджан, Грузия, Турция и страны Европы. Транспортный коридор Север-Юг объединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Европы», — сказал Алиев.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь отметил, что железная дорога является важной составляющей транспортного коридора Восток-Запад и нового шелкового пути.

«Теперь железнодорожное сообщение Лондон-Пекин будет осуществляться напрямую. Я желаю, чтобы этот проект принес пользу региону и нашим народам», — сказал Эрдоган.

По мнению премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева, этот проект расширит логистические возможности на Каспии, создаст благоприятные условия для перевозки грузов из Китая в Европу, скорость грузоперевозок возрастет вдвое.

По его словам, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет важное значение для мира и стабильности на Южном Кавказе.

«Контейнер из Китая доставляется в Азербайджан через казахстанский порт по Каспию, и этот груз будет отправлен сегодня из Азербайджана», — сказал он.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили также отметил фактор стабильности в регионе. По его словам, Баку-Тбилиси-Карс, нацеленный на обеспечение стабильности, достоин пристального внимания.

«Строятся новые порты, обновляются дороги. Успех Баку-Тбилиси-Карс связан с растущими экономическими связями с Китаем. Отбывающий сегодня контейнерный состав достигнет пункта назначения в течение 8 дней после отбытия из Китая. Большую роль в реализации проекта сыграл президент Казахстана Нурсултан Назарбаев», — сказал грузинский премьер.

Баку-Тбилиси-Карс и Армения

По началу армянские власти несерьёзно относились к разговорам о начале строительства железной дороги в обход Армении. В 2004 г. на встрече со студентами в институте экономики тогдашний президент Армении Роберт Кочарян выразил уверенность, что эта железная дорога не будет построена, поскольку экономически это не обосновано.

Газета «Айкакан жаманак» напоминает, что через год, в 2005 году, на встрече со студентами ЕГУ Кочарян, говоря на эту тему заметил: «Чем больше железных дорог будет в регионе, тем лучше. В любом случае, железная дорога, проходящая по нашей территории, будет конкурентоспособной, поскольку инвестиции на реализацию Карс-Ахалкалак придется компенсировать за счет высоких тарифов. Думаю, к этому надо относиться спокойно, тем более, что помешать реализации этого проекта мы не можем».

Через два года, в январе 2007 выяснилось, что, хотя Кочарян и говорил, что Армения не может помешать реализации проекта, попытки все же были. Представители властей США тогда заявили, что они против строительства этой дороги. И это было плодами работы властей Армении. Об этом заявил пресс-секретарь Кочаряна Виктор Согомонян. По словам пресс-секретаря, Армения всеми возможными средствами пыталась препятствовать программе строительства железной дороги, однако «невозможно еще больше вмешиваться в дела этих стран и не допустить реализации программы». Виктор Согомонян, оценивая программу строительства железной дороги Карс-Ахалкалак, заметил, что она только преследует политическую цель, и нет никакого экономического обоснования для реализации этой программы.

Почему власти пытались препятствовать ее реализации «всеми возможными средствами»? Дело в том, что этот маршрут полностью заменяет функцию важнейшей в регионе и до вчерашнего дня незаменимой железной дороги Тбилиси-Гюмри-Карс. То есть соседи Армении могли обеспечивать железнодорожные коммуникации между собой только по участку Гюмри-Карс, который, однако, из-за армяно-турецких проблем не действует уже почти 25 лет.

Что может противопоставить Армения?

«Железной дороге Баку-Тбилиси-Карс власти Армении решили противопоставить железную дорогу Иран-Армения. Вернее, шумиху о ней. Это та железная дорога, которая, как заявил Серж Саргсян в октябре 2008 года, должна была заработать «в ближайшие годы». Не заработала, да и не могла. Это действительно был экономически невыгодный проект, мягко говоря. Но после заявления Сержа Саргсяна положения о строительстве этой дороги включались во все программы правительства, вплоть до 2016 года. И только из программы правительства, принятой в прошлом году, положения о строительстве железной дороги Иран-Армения были изъяты», — считает экономический обозреватель Айк Геворгян.

Другой вариант — нормальная автодорога с Ираном. Для этого необходимо было построить мосты и тоннели на некоторых участках уже имеющейся дороги, что потребовало бы нескольких десятков, пусть даже 100−200 миллионов долларов. Вместо этого было решено построить автомагистраль Север-Юг стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Строится она уже четвертый год, и даже еще не дошла до тех участков, которые делают дорогу Иран-Армения труднопроходимыми. В частности, потребуется еще два-три года, чтобы добраться до Зангезурских изгибов.

По словам Геворкяна, 30 октября произойдет очень важное событие. Следующее такое важное событие, напоминает обозреватель, произойдет в ближайшие годы, когда будет построена и запущена железная дорога Казвин-Решт, связывающая Иран с Азербайджаном.

«Она также заменит железную дорогу Гюмри-Карс, поскольку единственная, но не действующая дорога между этими странами проходит через Гюмри», — пишет Геворгян и напоминает слова Вано Сирадегяна, который в известном цикле статей «Армянский талибан» писал: «Армения становится тысячелетней слепой совой, сидящей на высоком камне на перекрестке больших дорог».