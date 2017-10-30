Удмуртия в рамках перекредитования привлекла еще 4 млрд рублей

Ижевск, , 21:27 — REGNUM Удмуртия завершила проведение электронных аукционов по привлечению невозобновляемых кредитных линий на общую сумму 4 млрд рублей. Победителем аукционов стало ПАО «Сбербанк», следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

Кредит или его часть должен быть погашен через 365 дней с момента заключения контракта. Средства привлекались на покрытие дефицита бюджета или погашение долговых обязательств республики. Начальная ставка предполагалась в размере 9,75% годовых, однако в процессе проведения аукциона «Сбербанк» предложил ставку в 8,95% годовых.

Заявки на участие в аукционе также подавали АО «СМП Банк» (Северный морской путь Банк), АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк».

Ранее были завершены аукционы на сумму также в 4 млрд рублей. Их победителем стало ПАО «Сбербанк», ставка составила 9,2% годовых.

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Напомним, о планах обратиться за кредитом на 8 млрд рублей в коммерческие банки власти Удмуртии сообщали еще в августе. В правительстве подсчитали, что экономия средств бюджета за счет снижения ставки даже на 1% может составить в 2017 году около 15 млн рублей и в 2018 — около 85 млн рублей. Таким образом, общая сумма экономии составит 100 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2017 года, объем долговых обязательств республики достиг 51,42 млрд рублей. В течение месяца Удмуртия увеличила государственный долг на 1,5 млрд рублей.

С начала года республика увеличила долг на 2,447 млрд рублей или на 5%. В структуре долговых обязательств наблюдается сокращение доли коммерческих кредитов на 1,981 млрд рублей или на 9,87% и рост суммы бюджетных заимствований на 4,428 млрд рублей или на 23,64%.

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По информации регионального минфина, расходы на обслуживание госдолга республики на указанную дату составили 2,528 млрд рублей.

По подсчетам РИА Рейтинг, уровень долговой нагрузки (отношение объема госдолга к сумме налоговых и неналоговых доходов за предшествующие 12 месяцев) Удмуртии на 1 октября составил 99,3%. По этому показателю Удмуртия находится в десятке субъектов РФ — аутсайдеров рейтинга, уровень долговой нагрузки которых превышает 70%.