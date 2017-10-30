Управляющим компаниям могут запретить сбор денег за воду и тепло

Москва, , 20:30 — REGNUM В Госдуму будет внесен законопроект, предлагающий устранить посредников из схемы платежей населения за воду и теплоснабжение, сообщает 30 октября «Российская газета» со ссылкой на Минстрой РФ.

Принятие этого законопроекта должно исправить ситуацию в задолженности за услуги ЖКХ.

На данный момент общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам в России превысила триллион рублей, из числа которых лишь половина — долги физических лиц. Самыми крупными должниками являются управляющие компании и прочие юридические лица, исполняющие функции посредников между потребителями воды и тепла и их поставщиками.

Минстрой РФ предлагает оставить в ведении управляющих компаний только деньги за оказываемые ими услуги, такие как уборка подъезда, текущий ремонт и техобслуживание. Плата за воду и отопление должна идти непосредственно поставщикам этих ресурсов.

Тем не менее, поставка этих ресурсов происходит через внутридомовую инфраструктуру, за обслуживание которой отвечает управляющая компания поэтому исключить посредника из этой схемы достаточно сложно.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ разработал законопроект о прямых расчётах за потреблённые населением газ, тепло и воду.

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