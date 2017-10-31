Муниципальный транспорт приказывает долго жить?

Чебоксары, , 04:17 — REGNUM От электротранспорта — троллейбусов и трамваев — постепенно отказываются в тех регионах, где спасение его становится все более сложным и нерентабельным делом. О ситуации на примере Чувашии рассказывает редактор ИА REGNUM Наталья Николаева.

В столице Чувашии оказалось в сложной ситуации «Чебоксарское троллейбусное управление»: АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК) подала к предприятию иск о банкротстве, указывая на долг в размере 157,6 млн рублей. Долги связаны с резким снижением приходящегося на долю троллейбусов пассажирооборота: с 77,6% в 2004 году до 58% в текущем. Одновременно за последние годы количество муниципальных автобусных маршрутов возросло с 17 до 45, межмуниципальных маршрутов по городу проходит около 400 (троллейбусных маршрутов — при этом 18), это не говоря о многочисленных маршрутках.

Собственно рынок частных маршрутных перевозок — в лучшем случае полукриминальный — взялась легализовать местная власть, пришедшая в 2011 году. Бизнес удалось перевести в правовое русло, после чего приняться за обеспечение прозрачности расчетов посредством введения электронных карт. В отношении троллейбусов власти тоже не бездействовали, хотя дело катилось под откос: из 188,9 млн рублей долгов подавляющая часть — 165,9 млн — образовалась перед ЧЭСК за электроэнергию. Пока энергетики судятся за признание несостоятельности троллейбусного управления, управление судится с региональным минфином, пытаясь взыскать выпадающие доходы от перевозки льготной категории граждан за 2014−2015 годы, на сумма более 187 млн рублей.

При каких условиях возможно сохранение муниципального транспорта, читайте в статье: Следующая остановка — реанимация? Куда катятся троллейбусы в Чувашии

Читайте также другие статьи Наталии Николаевой по региональной проблематике.