Грузстат рапортует о высоких темпах прироста ВВП

Тбилиси, , 20:09 — REGNUM Показатель прироста ВВП в Грузии в сентябре 2017 года достиг 5%, по данным за третий квартал текущего года он составил 4,4%, а за период с января по сентябрь — 4,7%. По информации Национальной службы статистики Грузии Грузстат, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, прирост ВВП был зафиксирован в таких отраслях, как производство и распределение электроэнергии, воды и газа, гостиничный и ресторанный бизнес, перерабатывающая промышленность, торговля. В сфере транспорта отмечен спад.

Самым низким в течение года показатель прироста ВВП был в июле (3,8%), самым высоким — в январе (5,1%).

Показатели прироста ВВП превышают прогнозные показатели, определенные для Грузии Всемирным банком. Согласно прогнозам банка, прирост экономики Грузии в 2017 году ожидается в пределах 3,5%.

Оппозиционные грузинские эксперты считают, что эти показатели реального положения дел в грузинской экономике не отражают.

Как заявил ИА REGNUM экономист, депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Роман Гоциридзе, сравнительно высокий показатель прироста ВВП обусловлен так называемым «фактором низкой базы».

«Хорошо, что экономика растет, но высокий показатель в сентябре обусловлен тем, что в прошлом году в этот же период прирост ВВП был низким, составлял 1,7%, то есть здесь действует так называемый фактор низкой базы. Несмотря на то, что этот рост выглядит впечатляюще в сравнении с соседними странами, это не может быть для нас поводом для самоуспокоения. Грузия отличалась своим сильным реформаторством и темпами роста, приближенными к двузначным. Сегодняшнее положение неблагоприятно на фоне нестабильности лари и роста цен. Поэтому нам нужны другие темпы и другие подходы», — пояснил Гоциридзе.

По его словам, для выравнивания ситуации в экономике необходимо прежде всего сбалансировать бюджет и значительно уменьшить вмешательство государства в экономику.