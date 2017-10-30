«ВостокУголь» отрицает выкуп долгов УК «Заречная»

Москва, , 20:09 — REGNUM В минувшую пятницу 27 октября замгубернатора Кемеровской области Евгений Хлебунов заявил, что компания «Торгово-промышленный союз», структура «ВостокУгля», выкупила у Газпромбанка долг УК «Заречная».

«УК «ВостокУголь» заявляет, что «Торгово-промышленный союз» (ТПС) не входит в группу компаний УК «ВостокУголь», но выполняет для «ВостокУгля» ряд функций по управлению производственными активами. «ВостокУголь» проанализирует сделку по покупке ТПС долгов УК «Заречная» на предмет возможного наличия конфликта интересов. В случае обнаружения такового сотрудничество с ТПС может быть прекращено», — сообщается на сайте «ВостокУгля».

УК «ВостокУголь» управляет «Разрезом Кийзасский» (Кемеровская обл.), «Разрезом Восточный» (Новосибирская обл.), а также Арктической горной компанией, реализующей проект по развитию Таймырского угольного бассейна.