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«ВостокУголь» отрицает выкуп долгов УК «Заречная»

Экономика

УК «ВостокУголь» отрицает приобретение долга угольной компании «Заречная» (Кемеровская обл.) у кредиторов, говорится в сообщении на официальном сайте «ВостокУгля»

Москва, 30 октября 2017, 20:09 — REGNUM  В минувшую пятницу 27 октября замгубернатора Кемеровской области Евгений Хлебунов заявил, что компания «Торгово-промышленный союз», структура «ВостокУгля», выкупила у Газпромбанка долг УК «Заречная».

«УК «ВостокУголь» заявляет, что «Торгово-промышленный союз» (ТПС) не входит в группу компаний УК «ВостокУголь», но выполняет для «ВостокУгля» ряд функций по управлению производственными активами. «ВостокУголь» проанализирует сделку по покупке ТПС долгов УК «Заречная» на предмет возможного наличия конфликта интересов. В случае обнаружения такового сотрудничество с ТПС может быть прекращено», — сообщается на сайте «ВостокУгля».

УК «ВостокУголь» управляет «Разрезом Кийзасский» (Кемеровская обл.), «Разрезом Восточный» (Новосибирская обл.), а также Арктической горной компанией, реализующей проект по развитию Таймырского угольного бассейна.

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