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ВВП России за январь-сентярь 2017 года вырос на 1,8%

Экономика

В сентябре ВВП увеличился на 2,4% в сравнении с аналогичным месяцем 2016 года

Москва, 30 октября 2017, 19:56 — REGNUM  Темп роста валового внутреннего продукта в России в сентябре закрепился на уровне, превышающем 2%. Об этом говорится в опубликованном 30 октября докладе Минэкономразвития.

По оценке ведомства, ВВП в сентябре увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичныммесяцем предыдущего года. В августе, по уточненной оценке, прирост составил 2,7%.

«Рост ВВП в третьем квартале 2017 года оценивается на уровне 2,2% в годовом сравнении, по итогам девяти месяцев — на уровне 1,8%», — говорится в документе.

Отмечается, что важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство, благодарярекордным показателям сбора зерновых. По оперативным данным Минсельхоза России, уже в конце сентября валовый сбор зерна превысил урожай 2016 года (120,7 млн тонн), а по состоянию на 27 октября его годовой прирост составлял 13,6%.

В промышленности источники роста были сосредоточены в несырьевом секторе.

«Обрабатывающая промышленность в сентябре второй месяц подряд демонстрируетумеренно положительную динамику после июльского провала. Набирает обороты рост химического комплекса, позитивные тенденции наблюдаются в пищевых производствах и деревообработке», — указывается в докладе.

В отраслях, связанных с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, по данным Минкономразвития, в последние месяцы, напротив, наблюдались негативные тенденции

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