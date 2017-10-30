Рост литовской экономики «съедает» инфляция

Вильнюс, , 19:34 — REGNUM По данным департамента статистики Литвы, в третьем квартале 2017 года, по сравнению с таким же периодом 2016 года, ВВП Литвы вырос на 3,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 октября. Это самый медленный темп роста ВВП в 2017 году (в первом и втором квартале ВВП вырос соответственно на 4,2% и 4,1%).

Хотя департамент статистики еще не представил динамику отдельных компонентов ВВП Литвы за последний квартал этого года, можно сделать предпосылку, что больше всего замедлению роста ВВП способствовал тот компонент, который еще совсем недавно больше всего стимулировал рост ВВП, то есть внутренний компонент, считают в Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ).

Замедляющееся развитие внутреннего потребления иллюстрируют последние показатели розничной торговли. Например, рост объема розничной торговли (без продажи транспортных средств и топлива) замедлился от 5% в первом квартале 2017 года до 1,8% в третьем квартале. Мало того, оборот розничной торговли продуктами питания, напитками и табаком незначительно сокращался как во втором, так и в третьем квартале 2017 года (-0,2%). В конце концов, развитие розничной торговли не продуктами питаниям замедлилось от 8,5% в первом квартале до 3,8% в третьем квартале. Прогнозируется, что главная причина замедления роста потребления — выросшая инфляция в Литве, которая сейчас самая быстрая во всем ЕС и достигает 4,6%.

Похоже, что внутреннее потребление не выдерживает давления растущих цен, а главная роль в развитие ВВП вновь досталась экспорту, который в этом году быстро растет: за восемь месяцев этого года объемы экспорта товаров литовского происхождения (без табака и нефтепродуктов) выросли на 10%, между тем экспорт на рынок ЕС в этом году вырос более чем на 11%, отмечают в КПЛ.

Сейчас чуть ли не самый быстрый за последнее десятилетие рост хозяйства ЕС поддерживает спрос на литовский экспорт на рынке ЕС, а растущие продуктивные инвестиции помогают производителям хоть немного защититься от давления растущих трудовых издержек на конкурентоспособность.

Можно сделать предпосылку, считают аналитики, что в последнем квартале 2017 года рост ВВП Литвы также не будет таким быстрым, как в начале года, а больше всего его росту опять будет способствовать экспорт. Рост внутреннего потребления останется медленным из-за увеличивающегося давления растущих цен на кошелек потребителей.