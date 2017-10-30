Нефть ищет повод для продолжения роста

Москва, , 19:24 — REGNUM Сырьевой рынок 30 октября торгуется безынициативно после пятничной качки, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent стоит $60,20 (+0,1%). За «бочку» легкой техасской нефти WTI торгуется по $53,84 (-0,1%).

Нефтяные «быки» не зафиксировали прибыль перед выходными и не торопятся сворачивать свою активность сегодня, хотя поводов для покупок именно сейчас и не осталось.

«Впрочем, ничего негативного тоже не случилось, поэтому рынок сохраняет умеренно позитивный настрой», — пояснила эксперт.

Объявленное 27 октября желание Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК+ сенсации из себя не представило, поскольку представители РФ и Саудовской Аравии неоднократно обсуждали этот вопрос.

«Тут присутствует абсолютное единства во взглядах, что видится в будущем хорошей возможностью продавить подобный вариант развития событий и потянуть за собой всех остальных», — считает Бодрова.

По ее словам, данные от Baker Hughes по числу буровых установок в США остались за пределами рыночного внимания. Показатель снизился на четыре штуки и составил 909 штук.

«Тенденции снижения индикатора наблюдаются уже четыре недели, и это тоже полноценно «бычий» катализатор для сырьевого рынка», — отметила эксперт.

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