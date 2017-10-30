Рубль отыгрывает потерянное

Москва, , 19:17 — REGNUM Российский рубль в начале очередной недели восстанавливает позиции в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Решение по ключевой ставке, которое было принято на заседании ЦБ РФ в октябре, на поведение рубля особенного влияния не оказало, отметила она. Зато рынок впечатлили комментарии регулятора о готовности к проведению еще более консервативной денежно-кредитной политики.

«Предполагается, что ставку еще раз понизят в декабре — благо, инфляционная составляющая этому не препятствует. Затем, скорее всего, еще два раза пересмотрят на понижение в первом полугодии 2018 года», — полагает эксперт.

После этого, как думается, ЦБ возьмет продолжительную паузу вне зависимости от того, как будет себя вести инфляция.

«Интересно, что в конце прошлой недели рубль двигался в противоположном от нефти направлении. Это случилось из-за сильной рыночной реакции на комментарии Минфина РФ о возможности введения валютного контроля», — пояснила Бодрова.

По ее мнению, пожалуй, это была одна из самых мощных и эффективных вербальных интервенций за последние месяцы.

«В ближайшие дни доллар США попробует закрепиться в коридоре 57,50−57,85 рубля, а чуть начнет искать варианты возвращения выше 58 рублей», — считает эксперт.

Добавим, 30 октября доллар США 30 стоит 57,80 руб. (-0,4%). Евро оценивается в 67,25 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на 31 октября составляют 57,87 руб. за американскую валюту и 67,21 руб. за евро.

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