За 9 месяцев 2017 года экономика Киргизии выросла на 5%

Бишкек, , 18:58 — REGNUM В январе — сентябре 2017 года рост валового внутреннего продукта Киргизии составил 5%, а объем ВВП достиг 335 млрд сомов (около 283,9 млрд рублей). Для сравнения — за 9 месяцев 2016 года экономики республики выросла лишь на 1,5%. Об этом заявил министр экономики Артем Новиков на заседании кабмина, передает пресс-служба правительства.

«Экономический рост обеспечен всеми секторами экономики, где основным драйвером роста явился промышленный сектор, в том числе: в сельском хозяйстве объемы реально возросли на 0,8%, строительстве — на 5,2%, промышленности — на 21,2%, сфере услуг — на 0,8%», — уточнил он.

По словам чиновника, рост объемов валового выпуска сельскохозяйственной продукции в обусловлен увеличением производства продукции животноводческой отрасли на 2,1%. Он также отметил, что в этот период промышленные предприятия произвели продукции на сумму 161 млрд сомов (136,44 млрд рублей), а объем производства по сравнению с январем — сентябрем 2016 года вырос на 20,7%.

Также Артем Новиков сообщил о том, что внешнеторговый оборот Киргизии за 8 месяцев 2017 года (до введения Казахстаном блокады границы) составил $3 млрд 888,4 млн (225,85 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 12,1%.

«В структуре товарооборота на долю экспорта пришлось 28,5%, импорта — 71,5%. Дефицит торгового баланса в январе — августе 2017 года составил $1 млрд 675,6 млн (более 97,32 млрд рублей) и снизился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,9%», — констатировал министр экономики.

Между тем, как отмечает министерство финансов Киргизии, совокупные доходы республиканского бюджета по итогам января — сентября 2017 года сложились в сумме около 96 млрд 114,27 млн сомов (более 81,45 млрд рублей), а объем совокупных расходов превысил 104 млрд 761,58 млн сомов (свыше 88,78 млрд рублей). Таким образом дефицит республиканской казны достиг более чем 8 млрд 647,32 млн (около 7,32 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно прогнозам министерства экономики Киргизии, реальный рост экономики этой среднеазиатской страны по итогам 2017 года должен будет составить 3,5%, а объем ВВП — около 493,85 млрд сомов (418,51 млрд рублей).

Объем доходов республиканского бюджета в этот период прогнозируется в сумме свыше 141,26 млрд сомов (119,71 млрд рублей), а общий объем расходов — свыше 162,32 млрд сомов (137,56 млрд рублей). Таким образом, дефицит республиканского бюджета планируется на уровне 21,06 млрд сомов (17,85 млрд рублей) или 4,3% к ВВП Киргизии.

В 2018 году доходы республиканской казны должны будут вырасти до 142,58 млрд сомов (120,83 млрд рублей), а расходы — до 162,85 млрд сомов (138 млрд рублей). В 2019 году эти показатели составят соответственно 142,13 млрд сомов (120,45 млрд рублей) и 162,34 млрд сомов (137,57 млрд рублей).