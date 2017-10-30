Петербургское правительство заподозрили в занижении пассажиропотока

Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга заподозрила Смольный в занижении прогнозов пассажиропотока в общественном транспорте на 2018 год. Об этом 30 октября заявил глава ведомства Вадим Лопатников на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лопатников сообщил, что у КСП имеются замечания к Смольному по поводу расчета субсидий городским транспортным ГУПам — «Пассажиравтотрансу», «Горэлектротрансу» и «Петербургскому метрополитену». Общая сумма субсидий в 2018 году составит 37 млрд рублей.

«В проектах плана финансово-хозяйственной деятельности метрополитена остаются нераскрытыми и нерасшифрованными показатели, участвовавшие в расчете субсидий. Например, в размере 4,6 млрд рублей. Доходы по перевозке пассажиров к пяти новым станциям запланированы на низком уровне без обоснования причин», — сказал Лопатников.

Кроме того, в состав субсидий включены не подлежащие возмещению расходы на социальное развитие в сумме более 250 млн рублей. Это субсидии на социальные нужды работников метрополитена — пансионаты, дома отдыха и детские лагеря.

Мизерный темп роста пассажиропотока в 0,6%, о котором заявляет метрополитен, видимо, ради обоснования необходимости субсидий, несравним с теми данными, что есть в прогнозах социального развития Петербурга на 2018−2020 годы по росту населения и увеличению количества туристов.

«В расчетах метрополитена темп роста пассажиропотока составляет 0,6%, он несопоставим с данными прогнозов социально-экономического развития на 2018—2020 годы по росту населения и существенному увеличению туристического потока. Тем более, вы знаете, что в 2018 году город будет принимать чемпионат мира по футболу, и, естественно, турпоток и пассажиропоток вырастут, думаю, прилично», — отметил Лопатников.

Аналогичные замечания у него есть к «Пассажиравтотрансу» (городские автобусы) и «Горэлектротрансу» (трамваи и троллейбусы).

Как известно, в январе 2017 года стоимость проезда в метро и на наземном транспорте в Петербурге выросла сразу на 30% за разовый билет. Губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что в 2018 году роста цен на проезд не произойдет, однако Смольный увеличил объем субсидий транспортным ГУПам почти на 32%, объясняя это необходимостью сохранить действующие тарифы. Из указанной суммы 18 млрд рублей уйдут «Петербургскому метрополитену», около 8 млрд рублей — «Пассажиравтотрансу», 8,2 млрд рублей — «Горэлектрортрансу».

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Глава городского комитета по транспорту Александр Головин недавно заявил, что транспортные предприятия теряют деньги потому, что петербуржцы ради экономии около 900 рублей в месяц начали пользоваться туристическими «суточными» проездными на пять дней вместо покупки единой карточки на месяц.

Напомним, согласно проекту, доходы петербургской казны в 2018 году должны составить 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей, дефицит — в 48,9 млрд рублей.

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