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Правительство Калужской области будет сотрудничать с МКПП

Экономика

Международный конгресс промышленников и предпринимателей нацелен оказывать хозяйствующим субъектам консультативную и правовую помощь в разработке и реализации научных, промышленных, инвестиционных программ и проектов, в том числе направленных на расширение международных связей

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Правительство Калужской области будет сотрудничать с МКПП
Иллюстрация: Фото пресс-службы правительства Калужской области
Калужское правительство будет сотрудничать с МКПП

Калуга, 30 октября 2017, 17:24 — REGNUM  30 октября в Калуге заключено соглашение о сотрудничестве между правительством области и Международным конгрессом промышленников и предпринимателей (МКПП).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, документ подписали губернатор Анатолий Артамонов и президент конгресса Артем Чайка.

В настоящее время МКПП объединяет национальные союзы промышленников и предпринимателей из 28 стран Европы и Азии. В качестве наблюдателей в ее работе принимают участие профильные объединения Китая и Индии. В числе новых направлений деятельности — содействие межрегиональному сотрудничеству в России. Конгресс нацелен оказывать хозяйствующим субъектам консультативную и правовую помощь в разработке и реализации научных, промышленных, инвестиционных программ и проектов, в том числе направленных на расширение международных связей.

Комментируя перспективы взаимодействия сторон, Анатолий Артамонов отметил, что Калужская область стремится к сотрудничеству не только с отдельными компаниями и корпорациями, но и с организациями, которые их объединяют — это дает возможность более широко представить регион, рассказать о приоритетных направлениях привлечения инвестиций. С другой стороны, подчеркнул губернатор, на область возлагается дополнительная ответственность: «Год от года мы должны находить возможности для улучшения условий ведения бизнеса, чтобы успешность крупных, средних и малых компаний обеспечивалась соответствующей нормативной и законодательной базой и нашей поддержкой».

Артем Чайка назвал Калужскую область перспективным регионом, заметив, что «здесь бережно относятся к инвесторам и понимают, как строится предприятие в чистом поле». По его словам, у многих компаний из стран, объединенных Конгрессом, есть большой интерес к сотрудничеству с российскими регионами, в том числе и с Калужской областью: «Сегодня, после подписания соглашения, мы объединили наши усилия и возможности. Уверен, что это даст многим иностранным и отечественным инвесторам возможность максимально комфортно интегрироваться в экономику Калужской области».

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Привлечение инвестиций в региональную экономику

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