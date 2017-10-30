Тюменская культура покупает юристов за 20 млн рублей и сокращает работников

Тюмень, , 18:38 — REGNUM Тюменское концертно-театральное объединение пыталось дорого купить юридическую поддержку в финансовых вопросах за казенный счет. Но сомнительную госзакупку выявили тюменские общественники, и прокуратура подтвердила их опасения — цена госзаказа была сформирована по принципу «гонорара успеха», что противоречит действующему законодательству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM тюменские общественники.

Закупку юридических услуг по финансовым, бухгалтерским и налоговым вопросам стоимостью свыше 20 млн рублей обнаружили в июле 2017 года. По результатам закупки договор был заключен с организацией-победителем по цене единицы услуги в размере 7,8 тыс. рублей с каждых 100 тыс. рублей суммы экономического эффекта, полученного заказчиком в результате оказания услуг исполнителем, но не более 20 млн 464 тыс. рублей. Ни из документации о закупке, ни из заключенного договора невозможно установить реальный объем услуг и их экономически обоснованную рыночную стоимость, что можно рассматривать как коррупционный фактор, поясняют тюменские общественники.

Причем итоговый договор был заключен с одним из ООО, зарегистрированным в деревне Ушакова, для которого юруслуги — непрофильная деятельность. Общественники по информационной базе «Контур-Фокус» проверили и выяснили, что один из учредителей фирмы-победителя является соучредителем еще одной фирмы — совместно с членом Общественного совета при департаменте культуры Тюменской области и одновременно учредителем ГАУК «Тюменское концертно-театрального объединение». Прокуратурой на данный момент подготовлен проект искового заявления в Арбитражный суд Тюменской области о признании недействительным некоторых положений договора.

Тем временем Тюменская область, чтобы исполнить майские указы президента РФ по повышению зарплаты работникам культуры, идёт на сокращение сотрудников сельских клубов. Но на юристов денег не жаль, негодуют активисты. Отметим, средняя зарплату работника культуры в Тюменской области на июнь 2017 года составляла 27 933 рубля, тогда как средняя зарплата по региону была, согласно данным Росстата, 42 855 рублей.

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