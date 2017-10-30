Петербург исчерпал источники роста доходов

Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Возможности увеличения доходов Санкт-Петербурга исчерпана. Об этом на заседании бюджетно-финансовго комитета городского парламента 30 октября сообщил глава региональной Контрольно-счетной палаты (КСП) Вадим Лопатников, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Лопатникова, прогноз по поступлению налога на прибыль организаций и налога на доходы физлиц (НДФЛ) в городской бюджет на 2018 год уже достиг 81%, других источников доходов у города практически нет.

«Возможность увеличения доходов фактически исчерпана. И мы в своем заключении который год это пишем и предупреждаем. В качества источника дохода в первую очередь должно рассматриваться надлежащее исполнение обязанностей главными администраторами доходов», — сказал Лопатников.

По его словам, часть долга городской казне — это арендная плата, которую предприниматели не перечисляют вовремя, а также транспортный, земельный и другие налоги, так что их сбор необходимо наладить.

Задолженность по платежам в бюджет составляет на сегодня 45 млрд рублей, что сопоставимо с бюджетами небольших областей Российской Федерации, подчеркнул Лопатников. Из этой суммы неналоговых доходов, полученных в результате использования городского имущества, — 32 млрд рублей. КСП также не смогла «подтвердить достоверность» доходов в размере 10,5 млрд рублей на следующий год.

Глава комитета финансов Смольного Алексей Корабельников признал, что в следующем году правительство Санкт-Петербурга прогнозирует снижение дохода от продажи недвижимости.

«В плановом периоде ожидается сокращение доходов от продажи недвижимого имущества, что связано с сокращением перечня объектов, представляющих интерес для потенциальных покупателей. Кроме того, с прекращением продажи арендуемого недвижимого имущества по преимущественному праву учредителей малого и среднего бизнеса», — сказал Корабельников.

Вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов отметил, что инвесторы, не выполнившие свои обязательства перед городом, должны бюджету 13 млрд рублей.

«Кроме того, задолженности числятся за теми компаниями, которые прекратили свое существование», — пояснил вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Вадим Лопатников посоветовал, в таком случае, списать эти долги, так как они до сих пор числятся на балансе.

Напомним, в 2018 году планируется, что доходы Санкт-Петербурга составят 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей. Дефицит бюджета составит около 48,9 млрд рублей. В 2019 году доходы составят 576,7 млрд, расходы — 614,1 млрд, в 2020 году — 619,8 млрд и 645,2 млрд рублей, соответственно.

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